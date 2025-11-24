Dogovor na Cop30: Vnaprej napisana zgodba

Če je uspeh multilateralizma dogovor, ki so ga (znova) izsilile z nafto bogate arabske diktature s podporo držav Brics, se je bati za prihodnost človeštva.

Namesto načrta za odpravo odvisnosti od fosilnih goriv v procesu ZN je brazilsko predsedstvo Cop30 ločeno od tega procesa napovedalo pripravo načrta, ki se mu bodo države lahko pridružile prostovoljno. Na fotografiji predsednik Cop30 Andre Correa do Lago. FOTO: Adriano Machado/Reuters

»Mednarodna skupnost je bila pred izbiro: nadaljevati ali se predati. Izbrali smo prvo možnost. Multilateralizem je zmagal,« je dogovor na podnebni konferenci v Belému (Cop30) z vrha G20 v Johannesburgu komentiral brazilski predsednik Lula. Rezultatov podnebnih pogajanj, ki so bila že pred začetkom označena kot preizkus multilateralizma – zaradi odhoda zgodovinsko največje onesnaževalke s toplogrednimi izpusti iz pariškega sporazuma –, niti ni smel oceniti drugače. A če je uspeh multilateralizma dogovor, ki so ga (znova) izsilile z nafto bogate arabske diktature s podporo držav Brics, se je bati za prihodnost človeštva. Dogovor namreč ne vključuje načrta za opustitev uporabe fosilnih goriv, ene najpomembnejših zahtev približno 90 držav. Kurjenje fosilnih goriv je glavni vzrok za podnebno ...