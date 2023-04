Dolga palica, ki mora zaboleti

V nadaljevanju preberite:

Motivi največjega curljanja ameriških državnih skrivnosti po Edwardu Snowdnu in Chelsea Manning še niso povsem jasni. Jack Teixeira se je očitno postavljal v svoji zaprti spletni skupini za igranje računalniških iger, a številne Američane še vedno zanima, kako je lahko imel 21-letni član narodne garde Massachusettsa dostop do strogo zaupnih dokumentov o ta čas najodločilnejši vojni sodobnega sveta. Eden od njih je lahko svarilo tudi Sloveniji in njeni diplomaciji, saj kaže na prepričanje ameriškega vodstva o upadajoči politični volji naše države za prihodnjo vojaško pomoč Ukrajini.