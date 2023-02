Doma v Evropi

V današnji Temi dneva preberite:

Srečanja ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega s predstavniki EU spremlja veliko simbolike. V evropskem parlamentu so voditelju v vojni pripravili sprejem, ki si je zaslužil pridevnik zgodovinski. Vrata Unije so za Ukrajino odprta, bo pa pristopni proces dolg in negotov. A vizija vstopa v EU mora ostati vodilo. To Ukrajino motivira tako pri obrambi države pred rusko agresijo kot pri sprejemanju reform.