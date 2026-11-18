Spletne goljufije so ena večjih nevarnosti, ki prežijo na uporabnike spleta; naša policija jih je v tem desetletju obravnavala več kot deset tisoč, škoda pa se bliža 200 milijonom evrov. Ker pa vse žrtve ne prijavijo spletnih goljufij (tudi zaradi občutka sramu ali brezupnosti), so oškodovanja verjetno znatno višja. Osnovni orodji za boj proti prevaram sta postali znanje in previdnost, saj je najpogosteje človeški faktor žrtve in njenih okoliščin tisti dejavnik, ki ga prevaranti morajo izkoristiti. Pri zgodbi o Darsu je očitno, da so napadalci najprej naredili domačo nalogo – torej zbrali informacije o cilju napada, kot je prvi korak pred dvema mesecema opredelil Miloš Gajić z Nacionalnega centra za kibernetsko varnost Si-Cert na njihovem seminarju o spletnih goljufijah: »Veliko ...