Dragi moji, vrag je vzel šalo

Vrag je z vojno v Ukrajini odnesel šalo. Evropa in Združene države Amerike si ne morejo več dovoliti, da bi imeli na jugovzhodu stare celine odprt sod smodnika, ob katerem se nekaj razgretežev navdušeno igra z ognjem. Odprta vprašanja med Srbijo in Kosovom že desetletja obremenjujejo celoten Balkan, Evropa pa je stalni vir potencialne nestabilnosti predolgo in preveč dosledno ignorirala. Negotovost na Kosovu in okoli njega ni ustrezala nikomur, razen Rusiji.