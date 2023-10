Druga nakba

V nadaljevanju preberite:

Vrh izraelske vojske je več kot milijonu prebivalcev severnega dela območja Gaze postavil ultimat, naj se v štiriindvajsetih urah pomaknejo proti južnemu delu palestinske enklave, največjega odprtega zapora na svetu in enega najbolj gosto naseljenih področij na svetu, po katerem že šest dni neprestano padajo bombe in rakete in ga – neselektivno, v maniri kolektivnega kaznovanja Palestincem za Hamasova neopravičljiva grozodejstva – spreminjajo v krvave ruševine.