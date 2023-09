Drugi enajsti september

V nadaljevanju preberite:

Septembra leta 2002 je svetovno premiero na beneškem filmskem festivalu doživel omnibus z naslovom 11. september; podpisalo ga je enajst mednarodno priznanih režiserjev in režiserk, tema je bila pričakovana, mednarodna koprodukcija je povabljene zavezala le k dolžini (11 minut) in temi (teroristični napad na newyorški svetovni trgovinski center), sicer pa so pričakovali zelo osebne refleksije na tragični in travmatični dogodek, ki je prejšnje leto spremenil svet.