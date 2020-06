Družinsko staromrzništvo

Nasilje nad starejšimi je velik problem, nedopustna praksa, na kar se seveda opozarja tudi ob dnevih, kot je današnji svetovni dan boja proti nasilju nad starejšimi. A pri tako kompleksnih problemih ne gre samo za visoko statistiko teh dejanj, za politične floskule, za pretirano poenostavljanje teh problemov, za skrb vzbujajoče policijske podatke. In kaj se je zgodilo v Sloveniji tik pred tem pomembnim opozorilnim svetovnim dnevom? Umor starih staršev in strica. Že ta dogodek potrjuje, da opozorila o številnih hudih problemih nasilja nad starejšimi niso samo goli statistični podatki in številke. Tovrstno nasilje se seveda ...