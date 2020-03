Drvenje v krizo Evrope

Pred mesecem dni se je zdelo, kot da je v EU vse kot običajno. Izredni vrh, na katerem bi voditelji držav članic morali vsaj približati stališča o prihodnjem sedemletnem proračunu, se je razšel s klasičnimi nesoglasji med bogatimi in manj razvitimi. Tudi v prihodnjih dveh tednih je bil Bruselj v svojem običajnem ritmu.Nova evropska komisija je končevala prvih sto dni dela in vsak dan predstavljala nove zamisli. Na razpravi o podnebnem zakonu so gostili Greto Thunberg, na mizi je bila industrijska strategija, v ospredje so postavljali smeri razvoja digitalizacije stare celine.Dva tedna pozneje je Unija sredi krize, polni ...