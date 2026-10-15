Država sprtih sosedov

Vse bolj se zdi, da v naši domovini živita dva naroda. Ne ločujejo nas reke, gore ali meje, temveč prepričanje, da ima samo naša stran prav. Polarizacija je prerasla okvir običajnega demokratičnega spora in postaja način življenja: ni več pomembno, kaj kdo pove, temveč predvsem, kdo je to izrekel. Težava ni v različnosti mnenj; ta je temelj demokracije. Težava je, da smo iz političnih prepričanj ustvarili osebne identitete, iz nasprotnikov pa sovražnike. Človek, ki glasuje drugače, ni več sosed z drugačnim pogledom na svet; svet, temveč nekdo, ki ga je treba osramotiti, utišati ali izločiti. Namesto argumentov uporabljamo etikete. Namesto razprave posmeh. Namesto radovednosti prezir. Tako počasi izginja prostor, v katerem bi se lahko srečali kot državljani iste države. Dokler se ...