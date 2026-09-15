Država vse slabše napisanih zakonov

Predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala je včeraj zaposloval tako vlado na dopisni seji kot opozicijo, ki se zavzema za reden zakonski postopek in obravnavo. Vladajoča koalicija zakon sprejema po nujnem postopku, hitenje pa se je zataknilo pri 39 amandmajih, ki jih je še pred včerajšnjo sejo pristojnega odbora za pravosodje na svoj zakon za protikorupcijski boj vložila vlada. Minule dni in tedne je bilo ogromno kritik in tudi opozoril; od medsebojno vsebinsko neusklajenih členov, ki jih je izpostavilo vrhovno sodišče, do nedodelanosti, ki lahko povzroči, da se v istovrstnih kazenskih zadevah postopki vodijo po različnih procesnih določbah. To je nesprejemljivo, so opozorili z vrhovnega državnega tožilstva (VDT). Prav ...