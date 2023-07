Državljanska pobuda pred parlamentom

V članku lahko preberete:

Pozornost zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je treba nameniti zaradi treh dimenzij. Prvič, pobuda državljank in državljanov vlado in parlament osvobaja skoraj popolnega monopola pri zakonodajnih pobudah. Drugič, ambicija predloga zakona je, da bi razvozlal problem, ki sproža globoke etične dileme. Ustavni red po eni strani govori o nedotakljivosti življenja, po drugi strani pa tudi o pravici do osebnega dostojanstva. Neozdravljive bolezni, ki povzročajo hudo trpljenje, ljudem jemljejo dostojanstvo. Tretjič, zakonski predlog potuje v redni parlamentarni postopek, kar bo poslankam in poslancem zagotovilo dovolj časa za tehtanje etičnih dilem.