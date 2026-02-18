Dva koraka naprej pri blaženju stisk

Kot družba smo dosegli dovolj visoko stopnjo razvoja, da umirajočim in njihovim družinam ter otrokom zagotovimo zdravljenje, ki ga potrebujejo.

Danes sta bila storjena dva velika koraka naprej pri blaženju zdravstvenih in z njimi povezanih stisk ljudi. Prvi je na področju paliative. Strateški svet za zdravstvo je z ministrstvom za solidarno prihodnost pripravil načrt za ustanovitev javnega zavoda Hospic Slovenija, ki bo dobro prakso Hiše Ljubhospic prenesel v druge zdravstvene regije, je ob obisku Ljubhospica poudaril premier Robert Golob. Hospice bo po novem financirala država, lokalna skupnost pa bo zagotovila infrastrukturo. Za kako pomembno ustanovo, ki bo zdaj imela zagotovljeno financiranje, gre, povedo številke. V Hiši Ljubhospic so v zadnjih desetih letih delovanja poskrbeli za 2032 umirajočih, organizirali nekaj sto tako imenovanih družinskih konferenc in prek programov žalovanja s svojci z upanjem in tolažbo opremili ...