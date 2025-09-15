Dva praznika, vsak na svoji strani

V nadaljevanju preberite:

Lep teden slovensko-italijanskega prijateljevanja je za nami. Veliko lepih besed je bilo slišati, kakor da se ne dogaja v teh burnih časih, ko se svet sam vase podira in ne vemo, kdaj nam lahko kaj pade na glavo. Zdelo se je, da vsepovsod rožice cveto, ptički pojo in vsi se imamo radi.

Danes je prazničen dan. Dan priključitve Primorske k matični domovini je državni praznik. Spominjamo se 15. septembra 1947, ko je pariška mirovna pogodba takratni Jugoslaviji dodelila velik del Primorske. Dve desetletji ga že praznujemo. Toliko let se pariške pogodbe spominjajo tudi sosedi Italijani. Svoj praznik so postavili na 10. februar, ko je začela veljati pariška pogodba. Žalujejo, ker so izgubili velik del Primorske, pa Istre in Dalmacije, prepričani, da je bilo po krivici.