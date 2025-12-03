Dvig nad sindrom narcisizma malih razlik

Svoboda gre na volitve kot nosilec pola, Levica je okrepljena z Vesno, pri Vladimirju Prebiliču pa zori konstruktivno spoznanje o potrebi po povezovanju.

Do parlamentarnih volitev je manj kot štiri mesece, politične stranke, ki računajo na preboj v državni zbor, pa so vstopile v konsolidacijsko fazo. Ankete javnega mnenja v zadnjem obdobju kažejo, da ima veliko možnost za prestop parlamentarnega praga kar osem strank. Glede na precejšnjo izenačenost obeh političnih polov ter globoko nezaupanje med njima, kaže, da bo naslednja vlada spet politično enobarvna. Politični prostor je bolj fragmentiran na levi kot na desni sredini. Bolj kot to, katerim strankam se bo uspelo prebiti v državni zbor, bo na volilno nedeljo pomembno, katerim strankam ne bo uspelo prestopiti štiriodstotnega praga in koliko odstotkov glasov za posamezni pol bo šlo v nič. Po dveh referendumskih zmagah je desnica konsolidirana. Nesporni hegemon je SDS, Demokrati Anžeta ...