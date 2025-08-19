Električni avto že, a ne na račun javnega prevoza

V nadaljevanju preberite:

Prometni strokovnjaki z bolj celostnim pogledom že leta opozarjajo, da zgolj z zamenjavo avtomobilov na fosilna goriva z električnimi za izboljšanje prometnih razmer in za okolje ne bomo veliko naredili. Nova potrditev prihaja iz Norveške, kjer ugotavljajo, da obsežne spodbude za električne avtomobile povečujejo promet po cestah in zmanjšujejo uporabo javnega prevoza, koles, pa tudi hoje je manj.

Ugotovitve spomnijo tudi na to, da ljudje najbolj uporabljajo najcenejši prevoz.