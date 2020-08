Električni na pohodu

Letošnji čas je na področju avtomobilov po svoje zanimiv. Po izbruhu krize zaradi virusa se je prodaja prisilno ustavila, ko pa je ponovno stekla, so jo v Evropi velike države morale spodbuditi z okrepitvijo subvencij, ki so ponekod namenjene vsem avtomobilom, Nemčija pa se je po poprejšnji vroči politični razpravi kot najmočnejši trg odločila le za spodbuditev elektrificiranih avtomobilov.Njihova prodajna rast se v zadnjih mesecih krepi. Seveda je osnova še vedno sorazmerno nizka, a vendarle je na primer na velikih trgih v Nemčiji in Franciji prejšnji mesec delež baterijskih električnih avtomobilov in priključnih hibridov v ...