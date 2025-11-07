Nesramno visoka božičnica Elona Muska in kaj ima z njo Slovenija

V nadaljevanju preberite:

Kako nesramno visoko nagrado so delničarji Tesle odobrili Elonu Musku, si večina ne more niti predstavljati. Približno bilijon ameriških dolarjev v delnicah družbe Tesla je približno 3,5 odstotka ameriškega BDP. Če bi bila takšna nagrada izplačana v Sloveniji, bi znašala 2,4 milijarde evrov.

Mimogrede, premoženje najbogatejšega zemljana je več kot dvakrat večje, kot ga imajo vsi prebivalci Slovenije skupaj, vključno s prihranki, nepremičninami, avtomobili in osebnimi predmeti. Med pogoji nagrade Elonu Musku je, da za približno osemkrat poveča premoženje delničarjev Tesle. Morda je lahko cilj Slovenije, da prebivalci dohitijo Elona Muska.