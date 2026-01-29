Ena občina, en stečaj in dva različna primera

Zadnji dnevi januarja prinašajo vrnitev slovenskega nogometnega prvenstva, najmočnejšega športnega tekmovanja pri nas po mednarodnem in finančnem merilu. Kumulativna tržna vrednost igralskega kadra v 1. SNL znaša dobrih 70 milijonov evrov, povprečna vrednost nogometaša slabih 300.000 evrov. Katera gospodarska panoga v državi se lahko pohvali s takšnimi številkami pri upravljanju človeških virov, ki jih določa izključno trg?

Nogomet je najboljša preslikava življenja v slehernem okolju, uspeti v tej visoko konkurenčni in popolnoma globalizirani panogi je eden najzahtevnejših poslovnih izzivov na svetu. To velja v angleški premier ligi, v kateri ustvarijo osem milijard evrov prihodkov na leto, in slovenskem prvenstvu, v katerem deseterica klubov na leto obrne 0,6 odstotka te vsote.