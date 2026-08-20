Era obnovljivih virov

Prodaja električnih avtomobilov v Sloveniji je letos poskočila, a čeprav je še vedno pod evropskim povprečjem, ji slovenska politika z nepregledno politiko že postavlja ovire. Je Slovenija res padla tako nizko, da je preveč že evropsko povprečje? To namreč lahko postane tudi velik gospodarski problem. Slovenija se rada predstavlja kot zelena država na sončni strani Alp in vizualno to tudi res je, pa čeprav je zdaj zaradi suše zelena barva že močno porjavela. Toda pri podnebnem prehodu je zgodba precej drugačna, saj električni avtomobili še vedno veljajo za drago novotarijo, pri investicijah v obnovljive vire pa se razvijejo prava odporniška gibanja. Še pred nekaj leti je bilo uvajanje zelenih tehnologij drago in ekonomičnost skromna, zdaj pa velik problem postaja strošek ...