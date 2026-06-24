V Bruslju se zapleta že pri bolj ali manj simbolnih odločitvah

Od Hamasovega napada na Izrael, ki mu je sledila katastrofa v Gazi, je EU v politiki do bližnjevzhodnega konflikta ujetnica notranjih nesoglasij. Veliko vzvodov za opaznejši vpliv na dogajanje sicer ni imela, a v skoraj treh letih se je pokazalo, da zunanjepolitičnim razsežnostim vojne ni bila kos.

Tudi skupina držav, ki so zagovarjale jasnejše ukrepe, je bila majhna. Med najodločnejšimi je bila ob Irski in Španiji tudi Slovenija. Nova vlada Janeza Janše skladno s pričakovanji ni več med podpornicami sankcij. Tudi za ukrepe, ki ne zahtevajo soglasja vseh držav članic, temveč le kvalificirano večino, v EU ni bilo dovolj volje.