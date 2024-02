Evropa, meščanstvo, moški in mrtveci

V nadaljevanju preberite:

V začetku maja bodo dijaki že tridesetič od ponovne uvedbe mature pisali esej. Ob tej priložnosti smo vzeli pod drobnogled sezname del, ki jih je doslej za branje na maturi izbrala državna predmetna komisija za slovenščino. Statistika razkriva preživet in škodljiv izbor, ki slika dijakom popačeno podobo literature in jih usmerja k nazorom, ki poglabljajo neenakost med spoloma in utrjujejo zahodno misel kot edino merilo sveta. Kako je mogoče, da se je v treh desetletjih seznamov od 97 večinoma mrtvih avtorjev na njem znašlo le pet žensk, od tega je prva v Sloveniji živeča in delujoča avtorica na seznam uvrščena šele letos?