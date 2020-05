Evropa nove generacije

Čeprav so v Bruslju velik program za okrevanje predstavili kot vzpostavljanje Evrope nove generacije, ki je solidarna in usmerjena v projekte prihodnosti, je negotovosti veliko. Temelji sicer na francosko-nemškem načrtu, dobil pa je že prvo podporo sredozemskega bloka članic, a »varčni« severnjaki ga še vedno vidijo zgolj kot podlago za pogajanja.Denar, ki si ga bo evropska komisija izposodila na trgih, bo treba vrniti. V Bruslju opozarjajo, da so poti za vračanje le tri: večji nacionalni prispevki, zmanjševanje programov ali nove dajatve. V državah članicah, ki imajo v rokah najmočnejše niti odločanja v EU, ni navdušenja ...