Evropa priznava stanovanjsko krizo

Cene nepremičnin so v povprečju za 109 odstotkov dražje, kot so bile leta 2019. Povprečna cena za kvadratni meter rabljenega stanovanja je letos v državi presegla 3000 evrov, v Ljubljani pa skoraj 4900 evrov. Cene novih stanovanj so seveda še višje. Rastejo tudi cene najemnin. Zato prebivalci vse težje rešujejo stanovanjski problem.

Z enako težavo se ukvarjajo tudi prebivalci vseh članic. Predstavnik evropske komisije je včeraj na konferenci v Hiši EU povedal, da cene nepremičnin v Uniji rastejo hitreje kot plače, zato si mnogi ne morejo privoščiti najema ali nakupa prebivališča.