Evropski David proti kitajskemu zmaju

Ko je pred tedni predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen v nagovoru evropskim poslancem med cilje EU postavila močno evropsko industrijo, tehnološki napredek in večjo samozadostnost, se je takoj postavilo vprašanje, kako bo EU na ključnih področjih lovila Kitajsko.

Kakšne ukrep bi morala izvesti EU, da bi postala konkurenčna Kitajski?

Kako smiselna je zaščita pred poceni kitajskimi izdelki in kje?

Kako bi lahko Evropa vzpostavila ravnotežje?