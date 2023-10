Fantomskim usmeritvam naj sledijo resne analize

V nadaljevanju preberite:

V začetku leta 2021 je bila slovenska akademska skupnost na nogah. Takratna vlada Janeza Janše ni dala soglasja k že usklajenemu razpisu za vpis v visokošolske programe. Sklicali so posvet, na katerem so rektorji, med njimi je bil tudi današnji minister za visoko šolstvo Igor Papič, poslušali, kaj potrebuje gospodarstvo, največkrat so bili sicer omenjeni obrtniki in šoferji …

Akademska skupnost je spisala peticijo, podpisal jo je tudi Papič, v kateri so zapisali, da je razprava o razmerju med študijem in razmerami na trgu dela koristna, »vendar državno načrtovanje v duhu usmerjenega izobraževanja in podobnih preteklih praks, pri čemer bi postavili enačaj med smerjo študija in zaposlitveno kariero, niti v času pred epidemijo ne bi bilo ustrezen odgovor na spreminjajoče se razmere na trgu dela«. Je danes kaj drugače?