Ste kdaj načrtno pobrskali za besedili slovenskih narodnozabavnih in zabavnih skladb? Ne? Dovolite mi torej, da vas za trenutek povabim v čudovit svet te zapete »poezije«. Ena od bolj prepoznavnih in priljubljenih slovenskih narodnozabavnih skupin zadnje čase navdušuje poslušalce s skladbo o dekletu, ki je »sladka kot bombon, pijana kot avion, s podvozjem kot vagon«. V neki drugi skladbi nagovarjajo Špelo iz Izlak, ji pri tem »iz navade vržejo stotak«, punca pa ta denar vzame, »da bo mir, ker je rabila wc-papir«. Smešno? Niti ne. Skladbe Fehtarjev vzgojiteljice vrtijo otrokom v vrtcu, nanje raja staro in mlado. Na instagramu imajo več kot 46.000 sledilcev.