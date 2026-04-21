Festival sprenevedanja Janše in partnerjev

Vseeno pa štiri desne stranke z različnim predznakom skrajnosti predsednici republike Nataši Pirc Musar na posvetu v prvem krogu izbire mandatarja še niso dostavile 48 glasov podpore za mandatarstvo Janeza Janše. Če smo takoj po volitvah spremljali pri partnericah SDS, predvsem pri Demokratih in Resnici, festival zarečenega kruha, ko so neprepričljivo pojasnjevali, zakaj gredo v enobarvno in enopolno vlado Janeza Janše, zdaj spremljamo festival sprenevedanja istih akterjev, češ da četrta Janševa vlada še ni de facto postavljena.