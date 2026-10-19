Film je branik kulturne identitete

Domači film potrebuje za nemoteno delovanje stabilno okolje, tako finančno kot vodstveno.
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Utrinek iz zmagovalnega filma Ida, ki je pela tako grdo, da so se mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo. FOTO: Promocijsko gradivo
Zaključek 29. izvedbe osrednjega slovenskega filmskega festivala je sledil napovedim in z vesno za najboljši film okronal prvenec Ester Ivakič Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo. Gre za spodbudo mladi generaciji slovenskih filmarjev, ki uspešno prebijajo membrano starih načinov in povezav, po drugi strani pa je tudi rezultat pozitivnega trenda naraščanja števila žensk v filmu.
V prejšnjem desetletju so bili ženski projekti deležni zgolj 16 odstotkov sredstev, v zadnjih petih letih pa se je ta delež dvignil na 29 odstotkov. To je še vedno premalo, je pa trend spodbuden, saj je trenutno že v pripravi sedem novih celovečercev režiserk. To je tudi eden izmed izstopajočih dosežkov mandata dosedanje direktorice Slovenskega filmskega centra Nataše Bučar, ...
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