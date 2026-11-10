Film kot ogledalo družbe

»Umetniški film je ogledalo družbe, ogledalo sedanjosti,« je po koncu novinarske konference v pogovoru za Delo povedal programski direktor festivala Liffe Simon Popek. Njegove besede so mi ostale v spominu, ne le zato, ker se zdijo resnične in jih je mogoče preveriti, temveč predvsem zato, ker postavljajo stvari v širšo perspektivo. Če je nekoč veljalo, da so naši filmi zgolj bleda senca mogočne hollywoodske produkcije, ki še vedno obvladuje osrednje kinodvorane, je zdaj slovenski film vse bolj dobrodošla osvežitev ob izpetih hollywoodskih vzorcih. Gledalci smo naveličani vedno istih superjunakov, ponavljajočih se romantičnih komedij, vse bolj predvidljivih zgodb in klišejskega prikazovanja sveta, v katerem vesoljci praviloma pristajajo v New Yorku, ZDA pa znova in znova rešujejo ...