Finančni supermarec

Sbitop, glavni borzni indeks, je danes prvič v zgodovini prebil mejo tri tisoč točk. Dogodek je bil pričakovan, delnice na Ljubljanski borzi že dlje časa rastejo. Ali so precenjene? Treba je pogledati številke in preveriti, na kakšnih večkratnikih kotirajo njim podobne družbe v tujini. Zakaj borza raste, če pa se je sto tisoč ljudi nasmolilo z delnicami NKBM in so se potem zaklinjali »nikoli več«? Kot kaže, je to že zdavnaj pozabljeno.

Za rast je več razlogov. Najbolj preprost je, da so ljudje presodili, da bodo nekaj zaslužili. Največje družbe so v zadnjih letih začele izplačevati stabilne dividende. Delno je k temu pripomogel lastniški pritisk Slovenskega državnega holdinga pa tudi drugih delničarjev, borzna podjetja so bolje vodena, makrookoliščine so stabilne. Prav stabilne dividende so tisti magnet, ki nekoga prepriča, da vrednostni papir kupi. Kapitalska rast je samo dodatek. Na rast so vplivali še drugi dejavniki. Hrvaške pokojninske družbe so, denimo, ugotovile, da so naša borzna podjetja dobra investicija, zato so jih začele agresivno kupovati. Ponudba delnic je omejena, zato je logično, da je po pritoku denarja sledila rast tečajev. A pozor, kar hitro zraste, lahko tudi hitro upade.

Marca se bodo zgodili trije oziroma štirje dogodki, ki bi utegnili vplivati na nadaljnje gibanje tečajev. Prvi je kotacija delnic Vzajemne na borzi, drugi začetek trženja individualnih naložbenih računov, tretji še ena izdaja ljudske obveznice. Četrti dogodek so parlamentarne volitve, ki bodo 22. marca. Kako se bodo gibali tečaji po teh treh pomembnih dogodkih, si ne upam napovedovati, je pa zanimivo, da je tokrat prvič – vsaj po mojem spominu – rast borznega indeksa ena od tem na predvolilnih soočenjih.

Za razvoj kapitalskega trga bi bilo pomembno, da bi na borzo uvrstili vsaj elektropodjetja. Za začetek eno od petih, da se ugotovi smiselnost. To je v domeni politike. Nato pa bi bilo dobro, če bi se borzi pridružila še kakšna neborzna družba z večjim številom delničarjev.

Avtor ima delnice večine družb v prvi kotaciji Ljubljanske borze.