    Komentarji

    Finančni supermarec

    Zanimivo je, da je tokrat prvič rast borznega indeksa ena od tem na predvolilnih soočenjih.
    Janez Tomažič
    25. 2. 2026 | 20:13
    25. 2. 2026 | 21:07
    2:54
    Sbitop, glavni borzni indeks, je danes prvič v zgodovini prebil mejo tri tisoč točk. Dogodek je bil pričakovan, delnice na Ljubljanski borzi že dlje časa rastejo. Ali so precenjene? Treba je pogledati številke in preveriti, na kakšnih večkratnikih kotirajo njim podobne družbe v tujini. Zakaj borza raste, če pa se je sto tisoč ljudi nasmolilo z delnicami NKBM in so se potem zaklinjali »nikoli več«? Kot kaže, je to že zdavnaj pozabljeno.

    Za rast je več razlogov. Najbolj preprost je, da so ljudje presodili, da bodo nekaj zaslužili. Največje družbe so v zadnjih letih začele izplačevati stabilne dividende. Delno je k temu pripomogel lastniški pritisk Slovenskega državnega holdinga pa tudi drugih delničarjev, borzna podjetja so bolje vodena, makrookoliščine so stabilne. Prav stabilne dividende so tisti magnet, ki nekoga prepriča, da vrednostni papir kupi. Kapitalska rast je samo dodatek. Na rast so vplivali še drugi dejavniki. Hrvaške pokojninske družbe so, denimo, ugotovile, da so naša borzna podjetja dobra investicija, zato so jih začele agresivno kupovati. Ponudba delnic je omejena, zato je logično, da je po pritoku denarja sledila rast tečajev. A pozor, kar hitro zraste, lahko tudi hitro upade.

    Marca se bodo zgodili trije oziroma štirje dogodki, ki bi utegnili vplivati na nadaljnje gibanje tečajev. Prvi je kotacija delnic Vzajemne na borzi, drugi začetek trženja individualnih naložbenih računov, tretji še ena izdaja ljudske obveznice. Četrti dogodek so parlamentarne volitve, ki bodo 22. marca. Kako se bodo gibali tečaji po teh treh pomembnih dogodkih, si ne upam napovedovati, je pa zanimivo, da je tokrat prvič – vsaj po mojem spominu – rast borznega indeksa ena od tem na predvolilnih soočenjih.

    Za razvoj kapitalskega trga bi bilo pomembno, da bi na borzo uvrstili vsaj elektropodjetja. Za začetek eno od petih, da se ugotovi smiselnost. To je v domeni politike. Nato pa bi bilo dobro, če bi se borzi pridružila še kakšna neborzna družba z večjim številom delničarjev.

    –––

    Avtor ima delnice večine družb v prvi kotaciji Ljubljanske borze.

    Sorodni članki

    Gospodarstvo  |  Novice
    Domači trg

    Bodo računi INR okrepili likvidnost in stabilnost

    Ob visoki ceni nepremičnin in konec koncev tudi rekordnih vrednostih zlata domači kapitalski trg ostaja alternativa.
    15. 6. 2025 | 21:32
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Borzna analiza

    Dividendna sezona pred vrati

    Slovenski SBITOP ponovno z visoko dividendno donosnostjo.
    4. 6. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Trgovinske vojne

    Trump zavrnil Bruselj in od EU zahteva 350 milijard dolarjev

    Ameriški predsednik je še zaostril trgovinsko vojno s celim svetom.
    8. 4. 2025 | 10:41
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Kulinarika
    JB Restavracija

    Šok: Ljubljano zapušča ikonična restavracija

    Odprta bo le še do konca marca. Mlajša generacija družine Bratovž se je odločila za novo pot in novo lokacijo.
    Karina Cunder Reščič 25. 2. 2026 | 13:35
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Soočenje na komercialni televiziji

    Golob in Mesec v simbiozi, Han med levico in Janševo »zmerno« desnico

    »Pomladna« koalicija SDS, NSi in Demokrati enotna pri nižanju davkov in privatizaciji zdravstva, a brez odgovora, kako nadomestiti proračunske izpade.
    Uroš Esih 24. 2. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nove podrobnosti glede izključenega slovenskega trenerja

    Ali bo Igor Medved do konca sezone še stopil na trenersko tribuno ali pa je njegov mandat v finski reprezentanci že končan, za zdaj še ni znano.
    Miha Šimnovec 24. 2. 2026 | 14:02
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Pust

    Nov odpoklic izdelka v Hoferju

    Odpoklic zaradi nevarnosti, da se ježek odlepi, kar lahko privede do zaužitja.
    16. 2. 2026 | 16:13
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Slovenske železnice na posebni misiji: ohraniti železniško dediščino

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 25. 2. 2026 | 08:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    borzaLjubljanska borzafinančni trgi

    Komentarji

    Novice  |  Svet
    Predčasna upokojitev

    Epsteinov škandal dokončno pokopal kariero nekdanjega ministra

    Larry Summers si je z Epsteinom več let dopisoval in pri njem iskal nasvete za romantična razmerja.
    25. 2. 2026 | 21:20
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Enajstmetrovka v zadnji sekundi napovedala izvrstno sredo (VIDEO)

    Nogometaši Atalante so v Bergamu pripravili zasuk in s 4:1 premagali Borussio Dortmund za pot v osmino finala. Zvečer Real Madrid – Benfica.
    Nejc Grilc 25. 2. 2026 | 20:49
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako operacija dioptrije spremeni življenje

    Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pred prvo kavo na terasi

    Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več

