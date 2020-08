Forum po meri politike

Današnji blejski strateški forum bo drugačen od preteklih: v organizacijo najpomembnej­šega rednega zunanjepolitičnega dogodka pri nas je posegla pandemija in močno oklestila njegov obseg. Kljub omejitvam se napoveduje impresivna, a tudi kontroverzna udeležba z imeni na seznamu visokih gostov, kot so Orbán, Morawiecki, Babiš in Vučić.Osrednja tema letošnje konference bo namenjena izzivom in priložnostim v svetu po covidu-19 ter razmisleku o tem, kaj ta pomeni za prihodnost meddržavnih odnosov in regionalnega sodelovanja. Forum bo tako po udeležbi kot vsebini odražal slovenske zunanjepolitične prioritete pod aktualno ...