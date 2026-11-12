Fosilnim lobijem dobički, ljudem draginja in trpljenje

Začetek podnebnih konferenc običajno spremljajo velika pričakovanja, ki se večinoma ne uresničijo. Žalostno je, da glede podnebne konference v Antalyi ni pričakovanj. Načrta za odpravo fosilnih goriv ni na agendi, brazilski načrt pa je nezadosten. Predsedujoča Turčija – turški predsednik Erdogan se je ob začetku pohvalil z odprtjem dveh novih naftnih črpališč – želi doseči dogovor o povečanju deleža električne energije v končni energetski porabi, a ne omenja, da mora dvig priti iz nizkoogljičnih virov. Kakopak, če okoli tretjino vse elektrike proizvedejo s premogom.

Zaradi šibkega globalnega vodstva, ki ga kaže tudi slaba udeležba voditeljev držav v Antalyi, so podnebne spremembe izginile s seznama najpomembnejših tem. Podnebna pogajanja so ugrabili fosilni lobiji, ki zaradi lastnih interesov blokirajo pospešitev podnebnega ukrepanja. Pri tem so zelo uspešni. Največja naftna podjetja so po ameriško-izraelskem napadu na Iran imela zgodovinske dobičke. Enako se je zgodilo ob ruski invaziji na Ukrajino. In podobno z zamikom ob pandemiji covida-19.