Ali sploh kdo ve, kakšno Dramo bomo dobili? Ali to ve ministrica?

Če bi obstajalo svetovno prvenstvo v dolgotrajnem načrtovanju kulturne infrastrukture, bi se Slovenija gotovo uvrstila v finale. Kulturne prostorske stiske v Sloveniji najraje rešujemo s prenovami in prizidki, nove stavbe pa načrtujemo desetletja, jih spreminjamo, ustavljamo, dvomimo o njih in jih kritiziramo. Tako je bilo z ljubljansko Opero, tako je z Nukom II in zdaj je v tej disciplini prvakinja ljubljanska Drama. Načrti za prenovo osrednjega slovenskega gledališča segajo v petdeseta leta prejšnjega stoletja, resnejše priprave pa v leto 1995. Projekt je bil večkrat spremenjen in prekinjen, leta 2010 začasno ustavljen, po treh letih pa so priprave znova stekle. Po številnih spremembah je leta 2017 na natečaju zmagal projekt biroja Bevk Perović arhitekti, ki je predvidel prenovo ...