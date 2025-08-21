Gaza, predfilm prihodnosti

V nadaljevanju preberite:

V četrt Sabra, katere ime boleče spominja na masaker v Bejrutu leta 1982, so že prodrli izraelski tanki. Po napovedih izraelskega obrambnega ministrstva jim bodo v prihodnjih dneh sledile tudi kopenske sile.

Velika izraelska kopenska ofenziva, katere cilj sta okupacija celotnega severa palestinske enklave in izgon celotnega prebivalstva, se je že začela. Sestradani, ranjeni, bolni, izčrpani in globoko travmatizirani ljudje bežijo. Že petič, desetič v zadnjih dveh letih. Tisti, ki lahko, seveda.