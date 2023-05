Geostrateški položaj države ni dovolj

Slovenija se tudi letos predstavlja na sejmu Transport Logistic, ki je na dve leti organiziran v Münchnu, pišemo na gospodarskih straneh. Kot je v nagovoru ob odprtju slovenskega paviljona na sejmu spomnil minister za gospodarstvo Matjaž Han, ima Slovenija strateški geografski položaj v Evropi, to pa je po njegovem prepričanju odlična odskočna deska za nastope na trgih EU.

Minister je opravil več pogovorov z nemškimi, in kar je še pomembneje, z bavarskimi ministri. To je pametno. Statistično je zaradi prepakiranja zdravil Švica najpomembnejši slovenski trgovinski partner, vsebinsko pa je to še vedno Nemčija. Tradicionalno je južna Nemčija za slovensko industrijo zelo pomembna kot trgovinski partner ter tudi kot vlagatelj ali strateški partner. Posli potekajo v obe smeri, več slovenskih podjetij ima v Nemčiji hčerinska proizvodna in trgovska podjetja.

Je pa imel minister Matjaž Han v pogovorih težko delo, saj se slovenske prednosti pred drugimi primerljivimi državami topijo. Geostrateški položaj ni dovolj. Podjetja iščejo države, v katerih je mogoče normalno delati, kjer je poslovno okolje predvidljivo, in države, v katerih je mogoče najti motivirane zaposlene.

Posebno pri motivaciji zaposlenih v gospodarstvu bi Slovenija kot država lahko imela velik problem. Ajpes je včeraj predstavil oceno poslovanja gospodarskih družb v lanskem letu. Ta razkriva, da se je lani povprečna plača na zaposlenega v gospodarstvu zvišala za sedem odstotkov, ob upoštevanju inflacije pa to pomeni realno dva odstotka nižje plače. Neto položaj se slabša, v pripravi pa sta še dve dajatvi, ki bosta neto prejemek posameznika v gospodarstvu – tistega bolj plačanega, ki prinaša dodano vrednost – poslabšala. Prvi ukrep je progresija pri plačilu zdravstvenega prispevka, drugi pa je prispevek za dolgotrajno oskrbo, ki bo uveden v prihodnje.

Novi in novi prispevki, kot da plače ne bi bile že dovolj obremenjene. Na plačilni listi je, recimo, tudi prispevek za zaposlovanje, ki ga plačujemo iz bruto plače. V državi imamo rekordno nizko stopnjo brezposelnosti, najnižjo po letu 1990. Nihče se ne vpraša, kam gre ta denar.