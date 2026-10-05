Meja politične bližine Janeza Janše in Giorgie Meloni

Medsosedski odnosi z Italijo so na visoki ravni, kar je dosežek več vlad različnih političnih barv, predsednikov obeh držav in tihega dela diplomacije. Bojazni, da bo prihod stranke Bratje Italije, ki ima korenine v gibanju fašističnih veteranov, razplamtel spore o drugačnih interpretacijah zgodovine, so bile pretirane. Na kakovost sodelovanja ni vplivalo niti dejstvo, da Giorgia Meloni v skoraj štirih letih ni našla časa za obisk Slovenije, čeprav priložnosti ni manjkalo. Današnjega srečanja premierjev v palači Chigi ne gre razumeti kot novega začetka, ampak kot potrditev tesnih vezi med političnima in gospodarskima partnericama. Pa vendar ideološka bližina premierov povečuje pričakovanja o konkretnih premikih. Koliko koristi bo od nje imela Slovenija, se bo pokazalo pri nerešenih ...