  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Video

    English



    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Komentarji

    Meja politične bližine Janeza Janše in Giorgie Meloni

    Srečanja premierjev v palači Chigi ne gre razumeti kot novega začetka, ampak kot potrditev tesnih vezi med političnima in gospodarskima partnericama.
    FOTO: Remo Casilli/Reuters
    Galerija
    FOTO: Remo Casilli/Reuters
    Gašper Završnik
    5. 10. 2026 | 20:00
    5. 10. 2026 | 20:29
    2:52
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Medsosedski odnosi z Italijo so na visoki ravni, kar je dosežek več vlad različnih političnih barv, predsednikov obeh držav in tihega dela diplomacije. Bojazni, da bo prihod stranke Bratje Italije, ki ima korenine v gibanju fašističnih veteranov, razplamtel spore o drugačnih interpretacijah zgodovine, so bile pretirane. Na kakovost sodelovanja ni vplivalo niti dejstvo, da Giorgia Meloni v skoraj štirih letih ni našla časa za obisk Slovenije, čeprav priložnosti ni manjkalo. Današnjega srečanja premierjev v palači Chigi ne gre razumeti kot novega začetka, ampak kot potrditev tesnih vezi med političnima in gospodarskima partnericama. Pa vendar ideološka bližina premierov povečuje pričakovanja o konkretnih premikih. Koliko koristi bo od nje imela Slovenija, se bo pokazalo pri nerešenih ...

    Sorodni članki

    Novice  |  Slovenija
    Obisk

    Janez Janša danes pri premierki, ki se Slovenije izogiba

    Predsednika vlade bo najprej v Vatikanu sprejel papež Leon XIV., popoldne se bo v palači Chigi srečal še z Giorgio Meloni.
    Gašper Završnik 5. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Photo
    Novice  |  Svet
    Rimski socialni center Spin Time

    Vatikan mu je vrnil luč, Giorgia Meloni bi se ga znebila

    Socialni center Spin Time je v Rimu več kot desetletje uresničeval zamisel o drugačnem mestu in družbi. Po julijskem požaru je njegova usoda na kocki.
    Gašper Završnik 26. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Janša v Vatikanu in Italiji

    Janša: Nadzora na meji z Italijo ne bo odpravila le menjava vlade

    Janez Janša je papežu v Vatikanu priznal zasluge za moralne smernice in mirovna prizadevanja, popoldne se je sestal še z Giorgio Meloni.
    Gašper Završnik 5. 10. 2026 | 15:19
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Evropsko prvenstvo

    Remco še do naslova najboljšega v Evropi

    Evenepoel je šele po fotofinišu ugnal Cicconeja. Roglič na 10. mestu.
    Miroslav Cvjetičanin 4. 10. 2026 | 12:27
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Ljubljanska borza

    Rastoderjevi milijoni končali v slovenskih delnicah, zakonca Južna že prodajata

    Pod drobnogled smo vzeli 50 največjih delničarjev družb prve kotacije. Kdo je prodajal, kdo kupoval?
    Aleksandar Lukić 3. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Mirovnik se je odzval

    Oče z rusko pesmijo spravil sina na ukrajinski črni seznam za likvidacijo

    Oster odziv madžarskega politika Balázsa Hidvéghija: »Miloš Kerkez in oče sta na seznamu za likvidacijo. To je odprta grožnja vsem Madžarom.«
    3. 10. 2026 | 17:42
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Predsednik vlade

    Janša napoveduje še en referendum

    Slovenija beleži eno najvišjih gospodarskih rasti v Evropi in na tej podlagi je vlada pripravila predlog proračunov za prihodnji dve leti.
    4. 10. 2026 | 06:36
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ta napaka vas lahko stane več tisoč evrov

    Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
    Promo Delo 25. 9. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TVEGANJE

    Dober posel, prazna denarnica. Koliko vas stane napačen partner?

    Podjetja morajo ob negotovih gospodarskih obetih presojati, komu lahko zaupajo in koliko tveganja lahko prevzamejo.
    5. 10. 2026 | 14:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dve zlati medalji za Barcaffè espresso

    India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
    Promo Delo 25. 9. 2026 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Večni boj za stopničke, zdaj še bolj zanimiv

    Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
    Promo Delo 30. 9. 2026 | 09:19
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Uroš Kerin

    Energetika potrebuje preudarnost in realne cilje

    Slovenija mora energetsko strategijo prilagoditi svojim danostim, razvoj omrežja pa scenarijsko načrtovati vnaprej, opozarja Uroš Kerin.
    Borut Tavčar 3. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnost

    Razogljičenje ni več razlog za spremembe poslovnih modelov, ampak posledica

    Vzrok za poglabljanje razlik med podjetji, ki v poslovanje vključujejo trajnostna načela, in tistimi, ki jih ne, ni ambicija. Je dostop do kapitala.
    Milka Bizovičar 1. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    E-poslovanje

    Milijonski prihranki z e-poslovanjem

    Podjetja vse bolj prepoznavajo dodano vrednost rešitev vse na enem mestu.
    Milka Bizovičar 1. 10. 2026 | 04:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Trgovalne platforme

    Trgovanje na klik privablja predvsem mlajše

    Možnost nakupa in prodaje vrednostnih papirjev s kavča preko digitalnih platform spodbuja k prehodu od varčevanja k vlaganju in krepi trg kapitala.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Giorgia Melonipapež Leon XIV.Roberto VannacciJanez Janšapolitikaslovenska manjšinamejni nadzormigracijska politika

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Meja politične bližine Janeza Janše in Giorgie Meloni

    Srečanja premierjev v palači Chigi ne gre razumeti kot novega začetka, ampak kot potrditev tesnih vezi med političnima in gospodarskima partnericama.
    Gašper Završnik 5. 10. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija

    Zakrivanje obraza je pri nas redek pojav

    V Islamski skupnosti v Sloveniji so se odzvali na napoved Jerneja Vrtovca o morebitni prepovedi burk in nikabov ter opozorili na zmanjšanje multikulturnosti.
    5. 10. 2026 | 19:56
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Drugo
    Judo

    Ko je izvedel, kdo bo novi trener, je bila njegova prva beseda: Vav! (VIDEO)

    Martin Hojak bo poskušal jutri v Bakuju poseči čim višje na svetovnem prvenstvu v judu. Pred leti se je ukvarjal tudi s parkourjem.
    Miha Šimnovec 5. 10. 2026 | 19:52
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Nogomet
    Pred tekmo s Škotsko

    Boštjan Cesar na kraju jubileja: Nikoli ne bom pozabil Škotske

    Slovenski selektor je na stadionu Hampden Park pred začetkom treninga razkril, kako so potekali zadnji dnevi in kakšno je stanje v moštvu.
    S prizorišča:Nejc Grilc 5. 10. 2026 | 19:44
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Evropske finance

    V Bruslju se pripravlja napeta bitka za proračun

    Bogate države na čelu z Nemčijo bi močno oklestile predlog evropske komisije. S tem bi poslabšali tudi položaj Slovenije.
    Peter Žerjavič 5. 10. 2026 | 19:44
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Drugo
    Judo

    Ko je izvedel, kdo bo novi trener, je bila njegova prva beseda: Vav! (VIDEO)

    Martin Hojak bo poskušal jutri v Bakuju poseči čim višje na svetovnem prvenstvu v judu. Pred leti se je ukvarjal tudi s parkourjem.
    Miha Šimnovec 5. 10. 2026 | 19:52
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Nogomet
    Pred tekmo s Škotsko

    Boštjan Cesar na kraju jubileja: Nikoli ne bom pozabil Škotske

    Slovenski selektor je na stadionu Hampden Park pred začetkom treninga razkril, kako so potekali zadnji dnevi in kakšno je stanje v moštvu.
    S prizorišča:Nejc Grilc 5. 10. 2026 | 19:44
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Evropske finance

    V Bruslju se pripravlja napeta bitka za proračun

    Bogate države na čelu z Nemčijo bi močno oklestile predlog evropske komisije. S tem bi poslabšali tudi položaj Slovenije.
    Peter Žerjavič 5. 10. 2026 | 19:44
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Dober implantolog mora včasih znati reči tudi ne

    Več metod pomeni več možnosti, a tudi več odločitev. Zato so pri implantološkem zdravljenju ključne diagnostika, izkušnje in individualna presoja.
    5. 10. 2026 | 09:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj smo jeseni manj potrpežljivi in bolj utrujeni

    Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
    Promo Delo 1. 10. 2026 | 15:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kdo bo med najprodornejšimi zdravniki in farmacevti v regiji?

    Natečaj International Medis Awards for Medical Research poteka že trinajstič.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 11:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Avtomobilska zavarovanja vključena v novo akcijo

    Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
    25. 9. 2026 | 09:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Proizvajalci električne energije bi s pravo strategijo ustvarili več vrednosti

    Za proizvedeno energijo poiščite najvišjo vrednost. Ne le z najvišjo odkupno ceno danes, temveč s premišljenim pristopom skozi daljše obdobje.
    Promo Delo 5. 10. 2026 | 15:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SUVERENOST

    Koliko nadzora ima naša država v resnici?

    Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
    Promo Delo 2. 10. 2026 | 08:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAGRADA

    Slovenske železnice pometle s konkurenco

    Projekt Sejemo sončno prihodnost prejel nagrado za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo na svetu.
    Promo Delo 30. 9. 2026 | 13:09
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kamorkoli boste rekli: OTP Leasing slavnostno predstavil novo blagovno znamko

    Nova znamka, ista ekipa, ista pogodba: OTP Leasing je s partnerji nazdravil novemu poglavju.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Otrokom, rojenim leta 2026, kar 100 evrov za naložbo

    Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 06:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zakaj zlato ostaja zanimiva izbira za dolgoročne prihranke

    Inflacija počasi zmanjšuje kupno moč prihrankov, zato je pri dolgoročnem varčevanju pomembno razmišljati tudi o ohranjanju njihove vrednosti.
    5. 10. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    POKOJNINE

    Toliko bo znašala vaša pokojnina

    Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?
    1. 10. 2026 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    V sredo bo znano več o tem, kaj se dogaja z evrom

    Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj se zgodi, ko začnemo jemati matični mleček?

    O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
    25. 9. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TVEGANJA

    »Tega vam ne bo povrnila nobena zavarovalnica« (video)

    Poškodovano opremo podjetje lahko zamenja, zvestega kupca pa ni tako preprosto dobiti nazaj.
    30. 9. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj so ta tri mesta pozimi lahko boljša izbira kot poleti

    Poletje se je poslovilo, zato je zdaj pravi čas, da rezervirate naslednjo počitniško pustolovščino – še preden se na vaših kovčkih začne nabirati prah
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 12:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Nekateri si ne morejo privoščiti niti poti v službo

    Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ko se pojavi poslovna priložnost, šteje vsaka ura

    Čas je v poslu dragocen. Ponudbe veljajo omejeno, naročila čakajo na potrditev, proizvodnja na novo opremo, zaloge pa na pravočasno dopolnitev.
    Promo Delo 5. 10. 2026 | 12:04
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo