Glasovi razuma za skupno dobro

Današnje dogajanje je boleč opomnik tega, kako krhka je demokracija. Ohranila se bo z ljudmi dobre volje in pogumnimi voditelji, ki so zavezani skupnemu dobremu. Tako nekako bi lahko parafrazirali zapis novega ameriškega predsednikana družbenem omrežju twitter po tem, ko so po svetu zakrožili posnetki vdora nasilnih protestnikov v poslopje ameriškega kongresa. Divjanje Trumpovih podpornikov v hiši demokracije v Washingtonu je mednarodna javnost ostro obsodila, z izrazi ogorčenja, da si nihče ni nikoli mislil, da bomo kdaj priča takšnim prizorom. Tako te kot Bidnove besede lahko prenesemo na vse leto 2020, glede katerega lahko povsem brez zadržkov rečemo, da nikoli prej ni nikomur prišlo na misel, da bi lahko kdaj doživeli kaj takega, kar nam je to leto prineslo. Dalo pa nam je tudi lekcijo o tem, kako krhek je naš način življenja in kako hitro se lahko postavi na glavo vse, v kar smo verjeli.V teh časih velikih stisk zaradi posledic epidemije, zaradi negotovosti, do kdaj bodo take razmere trajale in kaj nas še čaka po tem, strahu za preživetje in pred prihodnostjo, ko so se mnogi znašli v novih, do zdaj neznanih vlogah, so še pomembnejši glasovi posameznikov, zavezanih skupnemu dobremu. Trinajsterica, ki jo je uredništvo uvrstilo med kandidate za Delovo osebnost leta 2020 , gotovo dosega ta merila, vsak je izjemen na svojem področju. Bralci so med izbranci, ki s svojim delovanjem puščajo neizbrisen pečat, največ glasov namenili predstojniku centra za nalezljive bolezni na NIJZŠtiridesetletnik na vprašanje, zakaj se je odločil za epidemiologijo, odgovarja, da je zanj pomemben občutek, da daje vse, kar ve in zna, za to, da se nekaj spremeni na bolje. Trdno verjame, da bomo, če vsi stopimo skupaj, pandemijo premagali. »Dokler bomo stali vsak na svojih okopih, ne bomo rešili ne tega covida ne naslednjega,« je prepričan. Razume, da so ljudje utrujeni zaradi ukrepov in ker ne vedo, do kdaj bodo še, a upa, da bo cepljenje odločilno pripomoglo k vrnitvi v normalno življenje. V razgretem in polariziranem družbenem ozračju, polnem pokroviteljstva in diskreditacij, so takšni glasovi razuma posebno dragoceni. Zato so si zaslužili zaupanje in priznanje bralcev.