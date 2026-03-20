Glasu, ki odloča o prihodnosti, ne gre zakockati

Številka 286.890 sleherniku ne pove nič. A je pomembna. Toliko glasov so namreč leta 2022 dobile stranke, ki niso prestopile štiriodstotnega praga za vstop v parlament. Če bi stranke, ki niso prestopile parlamentarnega praga, na silo povezali v en blok, bi ta na parlamentarnih volitvah zasedel drugo mesto. Glasovi, namenjeni strankam, ki se leta 2022 v državni zbor niso kvalificirale, predstavljajo četrtino vseh oddanih glasov. To je ogromno.

Letošnje volitve bodo odločali trije dejavniki. Koliko ljudi bo volilo? Komu bo šel glas? Ali bo glas namenjen stranki, ki je uvrščena nad parlamentarni prag? Verjetnost, da glas za eksotično stranko, ki se zdi volivcu najbolj simpatična, ne bo vplival na razdelitev parlamentarnih sedežev, je znatna. Z drugimi besedami: glas za eksotične stranke je najverjetneje vržen stran. Geslo, da šteje vsak glas, potrebuje dodatek: štel bo le glas, namenjen stranki, ki bo prestopila parlamentarni prag.