Globalni premiki: azijski tekmeci izpodrivajo evropske

Še bolj pa skrbi, da se slabša konkurenčnost celotne Evropske unije. Nemčija je zdrsnila za štiri mesta, izgubljajo celo skandinavske države:

Ob vseh razpravah o (ne)uspešnosti slovenskega gospodarstva v zadnjem obdobju smo včeraj na mizo dobili še eno merilo – lestvico konkurenčnosti Inštituta IMD, na kateri se je Slovenija uvrstila na 49. mesto med 70 državami, kar je tri mesta nižje kot lani. Trimestni zdrs niti ne bi bil tako skrb vzbujajoč, če ne bi bili v drugi polovici najrazvitejših držav in če ne bi v zadnjih petih letih izgubili kar enajst mest. Poleg tega je naša država pristala na 20. stopnički med članicami EU. Za nami so le še Grčija, Madžarska, Hrvaška, Bolgarija, Romunija in Slovaška, prehitela nas je tudi Poljska. Nazadovali smo tako pri gospodarski uspešnosti kot pri vladni in poslovni učinkovitosti, manjši napredek smo dosegli le pri infrastrukturi, ki ostaja eno naših močnejših tekmovalnih žezel. Lestvica ...