    Gluha ušesa v Bruslju

    Tudi nova pobuda za dostopen splav bo pri demokratičnosti odločanja v EU težko privedla do kakšnega premika.
    Presenečenje bi bilo, če se bodo v Bruslju odzvali s konkretnim predlogom v skladu z željami pobudnic. FOTO: Črt Piksi
    Presenečenje bi bilo, če se bodo v Bruslju odzvali s konkretnim predlogom v skladu z željami pobudnic. FOTO: Črt Piksi
    Peter Žerjavič
    1. 9. 2025 | 20:48
    1. 9. 2025 | 20:49
    2:59
    Ideja evropske državljanske pobude, uvedene z lizbonsko pogodbo kot eden od odgovorov na »demokratični primanjkljaj« EU, je bila čim bolj vključiti prebivalce v zakonodajne procese. Državljanom omogoča, da – ko zberejo milijon podpisov z doseženim pragom v vsaj sedmih državah članicah – od evropske komisije zahtevajo konkreten zakonodajni predlog.

    Nova pobuda sicer ne more posegati v urejanje položaja v posameznih državah, želi pa na ravni EU vzpostaviti mehanizem, ki bi omogočil, da ženska lahko prekine nosečnost v drugi državi članici. Finančna podpora iz evropskega proračuna bi omogočila, da uresničitev težke osebne odločitve ne bi bila odvisna od premoženja ženske. Presenečenje bi bilo, če se bodo v Bruslju odzvali s konkretnim predlogom v skladu z željami pobudnic.

