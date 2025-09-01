Gluha ušesa v Bruslju

V današnji Temi dneva preberite:

Ideja evropske državljanske pobude, uvedene z lizbonsko pogodbo kot eden od odgovorov na »demokratični primanjkljaj« EU, je bila čim bolj vključiti prebivalce v zakonodajne procese. Državljanom omogoča, da – ko zberejo milijon podpisov z doseženim pragom v vsaj sedmih državah članicah – od evropske komisije zahtevajo konkreten zakonodajni predlog.

Nova pobuda sicer ne more posegati v urejanje položaja v posameznih državah, želi pa na ravni EU vzpostaviti mehanizem, ki bi omogočil, da ženska lahko prekine nosečnost v drugi državi članici. Finančna podpora iz evropskega proračuna bi omogočila, da uresničitev težke osebne odločitve ne bi bila odvisna od premoženja ženske. Presenečenje bi bilo, če se bodo v Bruslju odzvali s konkretnim predlogom v skladu z željami pobudnic.