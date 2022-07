Golob pred dopustom v znižanje DDV

Belgija, Bolgarija, Irska, Hrvaška, Italija in Poljska. To so države, ki so po podatkih našega stalnega predstavništva v Bruslju že znižale davek na dodano vrednost (DDV) na zemeljski plin. Ukrep znižanja DDV za večinoma posamezne energente, namenjen zajezitvi pritiska inflacije, je sicer sprejelo osem držav članic EU, dvanajst pa jih je nižjo stopnjo DDV za posamezne energente uporabljalo že pred trenutnimi razmerami visokih cen energentov.

Zdaj se je za tovrstno znižanje le odločila tudi vlada Roberta Goloba. To naj bi bila njena osrednja odločitev ta teden, preden se ministrski kabinet odpravi na dopust. Znižanje DDV z 22 na 9,5 odstotka za dobave elektrike, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja in lesa za kurjavo bo hkrati tudi prva podopustniška tema, s katero se bodo na izredni seji avgusta ukvarjali poslanci, ko bodo odločali o spremembi zakona, ki bo to znižanje v resnici omogočil. Vladi pa naj bi z njim dali tudi možnost, da ukrep samostojno podaljša za določen čas. Tako naj bi državljani v času največje porabe lažje prebrodili ogrevalno sezono.

Osrednja odločitev vlade pred odhodom na dopust je znižanje DDV z 22 na 9,5 odstotka za energente. To bo tudi prva podopustniška tema poslancev.

V Italiji, ki se je po odstopu Maria Draghija znašla pred predčasnimi volitvami, del politike, ki meri na pozitiven odziv volivk in volivcev, že zahteva tudi znižanje DDV na posamezne prehrambne izdelke, kot so mleko, kruh, testenine, sadje in zelenjava.

Državljane povsod po svetu draginja očitno skrbi. To se že pozna tudi pri vsakdanjih odločitvah potrošnikov – objavljeni so bili novi podatki o prihodkih v trgovini na drobno, kjer so se v trgovini z živili junija na mesečni ravni znižali za več kot tri odstotke. Kazalnik razpoloženja potrošnikov se slabša. V Nemčiji na primer, kjer svoje izdelke in storitve prodajajo številna slovenska podjetja, so tako namerili najnižjega doslej.

Tudi pri nas se politika pripravlja na jesenske volitve. Primarni cilj Gibanja Svoboda naj bi bil, da kot enotna stranka liberalne leve sredine uresniči napoved o vnovični zmagi na prihodnjih parlamentarnih volitvah. Vprašanje seveda je, kaj vse bo za to pripravljena storiti v času do njih, ko se v Sloveniji po njeni premočni zmagi aprila karte delijo povsem na novo.