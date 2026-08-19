Slovenija zavira električne avtomobile, račun za zaostanek bo visok (VIDEO)

Slovenija se rada predstavlja kot zelena država, a pri elektrifikaciji prometa vse bolj zaostaja za Evropo. Medtem ko druge države pospešujejo prehod na električna vozila in prilagajajo infrastrukturo, slovenska politika z nejasnimi ukrepi pošilja nasprotna sporočila. Cena takšnega zaostajanja pa ne bo le okoljska, temveč vse bolj tudi ...