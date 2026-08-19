Slovenija zavira električne avtomobile, račun za zaostanek bo visok (VIDEO)

Karel Lipnik v videokomentarju o tem, da Slovenija pri elektrifikaciji prometa vse bolj zaostaja za Evropo.
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Medtem ko druge države pospešujejo prehod na električna vozila in prilagajajo infrastrukturo, slovenska politika z nejasnimi ukrepi pošilja nasprotna sporočila. FOTO: dokumentacija Dela
Slovenija se rada predstavlja kot zelena država, a pri elektrifikaciji prometa vse bolj zaostaja za Evropo.
Medtem ko druge države pospešujejo prehod na električna vozila in prilagajajo infrastrukturo, slovenska politika z nejasnimi ukrepi pošilja nasprotna sporočila.
Cena takšnega zaostajanja pa ne bo le okoljska, temveč vse bolj tudi ...
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