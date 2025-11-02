Gospodje, pazite, s kom se fotografirate

V nadaljevanju preberite:

Srbija je kandidatka za članstvo v Evropski uniji že od leta 2012, leto dni kasneje je pristopila k pogajanjem o članstvu, nedavno pa je predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala predsednika Aleksandra Vučića, da največja izmed šestih držav kandidatk z Zahodnega Balkana »konkretizira« svoja stališča do pridružitve. Torej je prva dama Unije ponovila že ničkolikokrat izrečeno prošnjo, naj se Beograd odloči, v čigavi ekipi bi rad igral. Če želijo vstopiti v EU in ne biti orodje v rokah Moskve, je bolj kot ne jasno, kaj morajo storiti.