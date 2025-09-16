Helikopterska saga je več kot le poletna žajfnica

V nadaljevanju preberite:

Zanimivo je, da se (neposredni) boj med izbranim in neizbranim ponudnikom ne dogaja. Kopja se primarno lomijo znotraj medicinske stroke. Stroka pa se je v tem procesu razklala. Pogodba za nakup in vzdrževanje helikopterjev HNMP je vredna 37 milijonov evrov z DDV, ponudba neizbranega ponudnika je bila nekaj milijonov nižja. Seveda je treba gledati oblastnikom pod prste glede racionalnosti in transparentnosti javnih naročil. Če bi stroka, politika, javnost in nadzorne institucije s takšno vnemo obdelovale vsa javna naročila v državi, bi bila Slovenija morda res že druga Švica. Upravičeno je torej sklepati, da gre v helikopterski sagi – glede na visoke vložke vpletenih – za nekoliko več.

Minister največje vladne stranke nasprotovanje nakupu helikopterjev vidi kot zadnji poskus privatizacije HNMP. Ura letenja enote policije, ki bo izvajala HNMP, stane 3800 evrov, v Avstriji pri zasebnikih pa cene ure letenja znašajo več kot 10.000 evrov.