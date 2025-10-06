Gibanje Svoboda se kiti s projekti Levice, a odgovornost bo nosila slednja

V nadaljevanju preberite:

V predvolilni jeseni sta svoja kongresa izpeljala najprej Gibanje Svoboda, zdaj pa še najmanjša koalicijska stranka Levica. Med najbolj levo in vse bolj levo usmerjeno stranko – spomnimo, ob presenetljivi napovedi obvezne božičnice je Robert Golob z retoriko Levice izjavil, da so zaposleni v javnem in zasebnem sektorju največji kapital – vlada pragmatična, a strogo hierarhična simbioza.

Tretji člen koalicije, najbolj sredinska med njimi, SD, pa z vse bolj opaznim nelagodjem kohabitira v koalicijskem trojčku. Če parafraziramo njihovega šefa poslancev: SD še išče vonj, barvo in okus.