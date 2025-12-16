Hitenje pred koncem mandata

Vsaj delno rešitev za zastoj in sprejetje raznovrstnega nabora ukrepov, ki si ga še želijo potrditi, so v koaliciji našli v uporabi interventnega predloga.

Koalicija je upala, da bodo vse večje spremembe pod njeno streho že preteklo leto. A napovedano reformno leto se je močno zamaknilo. Odgovori, zakaj, so za različna področja verjetno različni, a tam, kjer se spremembe vendarle dogajajo, jih lahko strnemo v skupni imenovalec: predolga priprava izhodišč in nato podcenjevanje dolgotrajnosti oziroma zahtevnosti postopkov, ki so nujni za sprejetje sprememb in nato njihovo uveljavitev. Na področju zdravstva je bilo – če zdaj vprašate koalicijo – prvo leto še dodatno zamujeno, saj se vizija Danijela Bešiča Loredana ni skladala z njihovo. Njegova naslednica Valentina Prevolnik Rupel je napovedovala manj velikopotezno, a ji je v dveh letih vendarle uspelo detektirati več hudo zatečenih ran. Pa je bila nato pri odmerjanju zdravila zanje dovolj ...