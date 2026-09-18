Hitri in nevarni

Verjetno je uporaba električnih skirojev eden tistih načinov mobilnosti, ki so se v zadnjih letih najbolj razširili. Ni dvoma, da gre za sredstvo, ki je priročno, a prav nobenega dvoma tudi ni, da je to nevarno, in tega dejstva se njegovi uporabniki žal premalo ali sploh ne zavedajo. S povečevanjem priljubljenosti električnih skirojev strmo raste tudi število prometnih nesreč, v katerih so udeleženi njihovi uporabniki. Kot kaže evropska študija, v kateri je sodelovala tudi AMZS, je bilo lani tovrstnih nesreč za 30 odstotkov več. Največkrat so ponesrečeni stari od 15 do 25 let. To ni le slovenski, ampak evropski problem. Električni skiro je specifično, lahko prevozno sredstvo, ki ima zelo majhna kolesa in je občutljivo za neravnine, zaradi stoječega načina vožnje so pogosti padci naprej, ...