Hitri vlaki na papirju ali utopija

Ste že kdaj pomislili, kako udobno bo, ko se bomo iz Maribora ali iz Kopra v Ljubljano (in obratno) pripeljali z vlakom v tri četrt ure? Ali ko se bomo mimo Ljubljane peljali po novi obvoznici? Utopija, odgovarjajo sogovorniki. O teh vprašanjih se te dni v Portorožu pogovarja slovenski cvet odgovornih za prometno infrastrukturo. Človek bi pričakoval, da se ne bodo le pogovarjali, kako splezati iz infrastrukturne luknje, ampak bodo tudi predstavili načrte in nas presenetili z napovedmi, kako se bodo projektov lotili že spomladi. Tako kot Čehi napovedujejo svoje hitre železnice. Vizionarji iz Luke Koper so drugi tir prvič zahtevali pred več kot 30 leti. Seveda bi že lahko imeli tretje pasove ali nov obroč okoli Ljubljane. Projekte za sedanji cestni obroč so risali študenti arhitekture za ...