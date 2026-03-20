    PREMIUM   D+   |   Komentarji

    Hoja po robu velike globalne krize

    Boštjan Videmšek o napadu brez izhodne strategije in rezervnega načrta.
    V senci napada na Iran izraelska vojska silovito napada tudi južni Libanon. Foto AFP
    V senci napada na Iran izraelska vojska silovito napada tudi južni Libanon. Foto AFP
    Boštjan Videmšek
    20. 3. 2026 | 15:37
    Predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu, ki je skupaj s svojimi podizvajalci iz Bele hiše pred tedni sprožil napad na Iran, že govori o uporabi pehotnih vojaških enot. Podobne glasove je slišati tudi iz Združenih držav, ki so proti Perzijskemu zalivu poslale kontingent marincev z Okinave.

    Jasno je, da so iranski povračilni ukrepi globinsko presenetili izraelsko-ameriško koalicijo, ki je računala, da bo s kadrovsko kastracijo vrha islamske republike in njenih varnostnih struktur ter napadi na konvencionalne vojaške cilje lahko hitro in brez hujših (zanje) posledic zrušila iranski režim ali v državi vsaj izzvala srdito notranje vrenje.

    To se ni zgodilo.

    Horizontalno delovanje iranske revolucionarne garde, ki se je – skupaj s celotnim iranskim političnim in varnostnim sistemom – na takšen izraelski in ameriški napad pripravljala več let, je napadalno koalicijo (to velja predvsem za ZDA) ujelo brez »izhodne strategije« in rezervnega načrta.

    Še več: tako imenovani ameriški varnostni dežnik, na katerega so se neomajno zanašale skoraj vse zalivske države, pušča. Močno pušča – asimetrično iransko bojevanje se je izkazalo za zelo učinkovito in premišljeno. Hkrati ni nobenega dvoma, da iranski vojaški odziv na izraelsko-ameriško agresijo močno podpirajo tudi tradicionalne velike zaveznice islamske republike. Še posebno tiste, ki vodi podobno agresivno vojno in katere gospodarstvo je odvisno od (visokih) cen nafte in zemeljskega plina.

    To v zalivskih državah na čelu s Savdsko Arabijo in Združenimi arabskimi emirati, ki sta še pred kratkim na jemenskih plečih bojevala bitko za prevlado v regiji, ustvarja močna trenja in zalivske države skoraj sili k vojaškemu odzivu. Če se bo to zgodilo, se nam obeta dolgotrajno obdobje globalne krize.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Napad na Iran

    Ameriški varnostni dežnik na Bližnjem vzhodu očitno ne deluje

    Zalivske države se dogovarjajo o skupnem odzivu na iranske povračilne napade, cene plina in nafte strmo navzgor.
    Boštjan Videmšek 19. 3. 2026 | 16:37
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Bližnji vzhod v plamenih, svet pa gleda stran

    Izraelskega kolonialno-mesijanskega vojaškega pohoda nihče ne zmore niti noče ustaviti.
    Boštjan Videmšek 17. 3. 2026 | 19:16
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Napad na Iran

    Bližnji vzhod v najnevarnejšem trenutku po letu 2003

    Izraelsko-ameriški letalski napadi so prizadeli 29 od 31 iranskih provinc ter 200 iranskih mest, število razseljenih hitro raste.
    Boštjan Videmšek 16. 3. 2026 | 18:58
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nova ovadba

    Žugelj odnašal dokumentacijo, označeno s 'tajno', in jo prenašal čez mejo

    Ovadba trdi, da so uslužbenci urada za preprečevanje pranja denarja zavestno ravnali v nasprotju z zakoni in varovanjem osebnih podatkov.
    Tomica Šuljić 20. 3. 2026 | 09:49
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Moč politike

    Levi sredini grozi, da bo pod parlamentarnim pragom ostalo sedem odstotkov glasov

    Kakšno vlado bo dobila Slovenija, je v veliki meri odvisno od tekme za sedmo mesto med Resnico in Prerodom Vladimirja Prebiliča.
    19. 3. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Nacionalna izdaja je DNK desnice

    Janševa SDS skozi desetletja pojem domoljubja gradi izjemno fleksibilno, kar enako fleksibilni volivci nagrajujejo.
    Mojca Pišek 20. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Razno
    Spremljamo dogajanje

    Trump ne namerava poslati kopenskih sil v Iran

    Zbiramo ažurne informacije o eskalaciji nasilja po ameriško-izraelskem napadu na Iran.
    19. 3. 2026 | 06:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    DPC

    Kakšen je recept za vrhunskost v športu

    Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
    19. 3. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

    Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
    20. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    V pričakovanju naslednjega preboja

    Pomembno se je zavedati, da umetna inteligenca postaja infrastruktura, brez katere ne bo ničesar več.
    Miran Varga 20. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Kako nadaljevati slovensko športno pravljico

    O tem smo se pogovarjali z generalnim sekretarjem Olimpijskega komiteja Slovenije Urošem Mohoričem.
    Peter Zalokar 19. 3. 2026 | 09:00
    Preberite več
    VEČ NOVIC
    Sobotna priloga
    Portret tedna

    Javier Bardem: Ne vojni. In svobodna Palestina

    Ne vojni in svobodna Palestina. Izjava, kratka in nedvoumna, je postala viralna. Mnogi trdijo, da je Javier Bardem nesporni zmagovalec tokratnih oskarjev.
    Vesna Milek 20. 3. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Afera Black Cube

    Janša: Tajno snemanje se preganja z zasebno tožbo, ne s policijo

    Direktor Sove Joško Kadivnik je Svetu za nacionalno varnost danes predstavil dokaze o obisku predstavnikov podjetja Black Cube na sedežu SDS.
    20. 3. 2026 | 16:28
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Od raja do pekla

    Angleški zvezdnik bliže odhodu na Old Trafford kot obstanku na Camp Nouu

    Nogometna kariere Marcusa Rashforda dobila obrat, po odlični jeseni je spomladi izgubil zaupanje trenerja Hansija Flicka. Odškodnina 30 milijonov evrov.
    20. 3. 2026 | 16:08
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Češka

    Požar v orožarskem podjetju, povezanem z Izraelom, obravnavajo kot teroristični napad

    Skupina Frakcija potres je sporočila, da je zažgala »osrednji objekt za evropske operacije največjega izraelskega proizvajalca orožja«.
    20. 3. 2026 | 15:58
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Velika Britanija

    Izbruh bakterijskega meningitisa v Veliki Britaniji se morda umirja

    Število primerov se je povzpelo na 29. Poteka pospešeno cepljenje in zdravljenje z antibiotiki, ponekod cepiva že primanjkuje.
    Delo 20. 3. 2026 | 15:45
    Preberite več
