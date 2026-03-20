Hoja po robu velike globalne krize

Predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu, ki je skupaj s svojimi podizvajalci iz Bele hiše pred tedni sprožil napad na Iran, že govori o uporabi pehotnih vojaških enot. Podobne glasove je slišati tudi iz Združenih držav, ki so proti Perzijskemu zalivu poslale kontingent marincev z Okinave.

Jasno je, da so iranski povračilni ukrepi globinsko presenetili izraelsko-ameriško koalicijo, ki je računala, da bo s kadrovsko kastracijo vrha islamske republike in njenih varnostnih struktur ter napadi na konvencionalne vojaške cilje lahko hitro in brez hujših (zanje) posledic zrušila iranski režim ali v državi vsaj izzvala srdito notranje vrenje.

To se ni zgodilo.

Horizontalno delovanje iranske revolucionarne garde, ki se je – skupaj s celotnim iranskim političnim in varnostnim sistemom – na takšen izraelski in ameriški napad pripravljala več let, je napadalno koalicijo (to velja predvsem za ZDA) ujelo brez »izhodne strategije« in rezervnega načrta.

Še več: tako imenovani ameriški varnostni dežnik, na katerega so se neomajno zanašale skoraj vse zalivske države, pušča. Močno pušča – asimetrično iransko bojevanje se je izkazalo za zelo učinkovito in premišljeno. Hkrati ni nobenega dvoma, da iranski vojaški odziv na izraelsko-ameriško agresijo močno podpirajo tudi tradicionalne velike zaveznice islamske republike. Še posebno tiste, ki vodi podobno agresivno vojno in katere gospodarstvo je odvisno od (visokih) cen nafte in zemeljskega plina.

To v zalivskih državah na čelu s Savdsko Arabijo in Združenimi arabskimi emirati, ki sta še pred kratkim na jemenskih plečih bojevala bitko za prevlado v regiji, ustvarja močna trenja in zalivske države skoraj sili k vojaškemu odzivu. Če se bo to zgodilo, se nam obeta dolgotrajno obdobje globalne krize.